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Изложиха гола статуя на Тръмп в Европейския парламент, кръстиха я „Оранжевата чума"

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Изложиха гола статуя на Тръмп в Европейския парламент, кръстиха я „Оранжевата чума" Кадър: Екс/Barbarabonte

Позлатена статуя на голия президент на САЩ Доналд Тръмп беше изложена днес в сградата на Европейския парламент (ЕП) в Страсбург, съобщи ДПА.

Автор на сатиричното произведение на изкуството, озаглавено „Оранжевата чума" и известно още като „Кралят на несправедливостта", е датският художник Йенс Гелшиот.

Скулптурата изобразява държавния глава на САЩ, седнал гол върху раменете на много по-дребен мъж със стик за голф в ръка. Заедно с постамента тя е висока около 2,5 метра и според художника е покрита с 23-каратово злато, съобщи БТА.

Преди откриването статуята беше скрита с оранжев плат. Тя е поставена на едно от най-оживените места в Европарламента - пресечната точка между две сгради, като се предвижда да остане там до четвъртък.

Гелшиот е поканен от датския евродепутат от левицата Пер Клаусен. „Ако някой е толкова обидчив, че не може да понесе показването на тази скулптура в Европейския парламент, то той няма място на световната сцена", заяви Клаусен, цитиран от ДПА.

На визитките, поставени до скулптурата, са изписани думите на „Кралят на несправедливостта": „Седя на гърба на един мъж. Той потъва под тежестта. Бих направил всичко, за да му помогна. Освен да сляза от гърба му".

Гелшиот определя Тръмп като една от най-големите пречки пред справянето с климатичните промени, припомня ДПА.

Изложиха гола статуя на Тръмп в Европейския парламент, кръстиха я „Оранжевата чума" Кадър: Екс/Barbarabonte

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