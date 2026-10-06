Зеленски отрече Украйна да има общо с ударените кораби: Руска комбинирана атака е

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този участък от морето, където в нощта срещу вторник бяха ударени два кораба в икономическата зона на България.
Във вечерното си обръщение той заяви, че разузнавателните служби в момента работят за събиране на цялата налична информация относно поредната атака в Черно море.
"Снощи в български води бяха атакувани два граждански кораба. Единият потъна, а другият претърпя значителни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати", заяви украинският президент.
"Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този участък от морето, а тази последна трагедия, засягаща граждански кораби, е поредната част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно негодна за корабоплаване", твърди Зеленски.
Украинският президент заяви още, че са проверили всички подробности с българската страна и украинският военноморски флот се е свързал с колегите си в България.
"Леше установено, че става дума за комбинирана руска атака с използване на морски и въздушни дронове", заяви Зеленски.
"Дадох указания на нашите въоръжени сили, Министерството на отбраната на Украйна, разузнаването и другите служби да координират действията си с нашите партньори във възможно най-голяма степен – така че и те, и ние да разполагаме с по-голям капацитет за самоотбрана", каза още украинският президент.
Атаката над двата търговски кораба е първа такава в изключителната икономическа зона на България. Корабите са се намирали на около 70 морски мили източно от Бяла. "ALFA WATAN" е плавал под флага на Того, а „ABLE" под флага на Палау.
"ALFA WATAN" е потънал и от екипажа му още няма следа. Екипажът на другия кораб беше спасен от българския кораб „DIOSCURIA", който е променил курса си, за да окаже помощ.
Двама от моряците са тежко пострадали. Единият е индийски моряк, който е с тежки изгаряния, а другият е капитанът на кораба, който е турски гражданин.
Премиерът Румен Радев по-рано във вторник заяви, че още няма информация откъде е дошла атаката, но дроновете са "или украински, или руски".
По-късно министърът на отбраната Димитър Стоянов също повтори, че не е ясно чии са дроновете и трябва да бъдат намерени отломки, за да се потвърди.
Our intelligence and special services are now working to establish all available information about yet another attack in the Black Sea targeting civilian vessels. Two civilian vessels were attacked in Bulgarian waters last night. One sank, while the other sustained significant damage. We express our sympathy to everyone affected. Ukraine’s Defense Forces conducted no operations in this area of the sea, and this latest tragedy involving civilian vessels is another part of Russia’s effort to make the western Black Sea completely unfit for navigation. We verified all the details with the Bulgarian side. Our Navy contacted its counterparts in Bulgaria, and it has been established that this was a combined Russian attack using maritime and aerial drones. I instructed our Armed Forces, the Ministry of Defense of Ukraine, our intelligence, and other services to coordinate with our partners as fully as possible – so that both they and we have greater capacity to defend ourselves. From the evening address.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 6, 2026