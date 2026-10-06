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Русия ли потапя кораби с украинско зърно в българс...

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Зеленски отрече Украйна да има общо с ударените кораби: Руска комбинирана атака е

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Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този участък от морето, където в нощта срещу вторник бяха ударени два кораба в икономическата зона на България. 

Във вечерното си обръщение той заяви, че разузнавателните служби в момента работят за събиране на цялата налична информация относно поредната атака в Черно море. 

"Снощи в български води бяха атакувани два граждански кораба. Единият потъна, а другият претърпя значителни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати", заяви украинският президент. 

"Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този участък от морето, а тази последна трагедия, засягаща граждански кораби, е поредната част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно негодна за корабоплаване", твърди Зеленски. 

Украинският президент заяви още, че са проверили всички подробности с българската страна и украинският военноморски флот се е свързал с колегите си в България. 

"Леше установено, че става дума за комбинирана руска атака с използване на морски и въздушни дронове", заяви Зеленски. 

"Дадох указания на нашите въоръжени сили, Министерството на отбраната на Украйна, разузнаването и другите служби да координират действията си с нашите партньори във възможно най-голяма степен – така че и те, и ние да разполагаме с по-голям капацитет за самоотбрана", каза още украинският президент. 

Атаката над двата търговски кораба е първа такава в изключителната икономическа зона на България. Корабите са се намирали на около 70 морски мили източно от Бяла. "ALFA WATAN" е плавал под флага на Того, а „ABLE" под флага на Палау. 

"ALFA WATAN" е потънал и от екипажа му още няма следа. Екипажът на другия кораб беше спасен от българския кораб „DIOSCURIA", който е променил курса си, за да окаже помощ. 

Двама от моряците са тежко пострадали. Единият е индийски моряк, който е с тежки изгаряния, а другият е капитанът на кораба, който е турски гражданин.

Премиерът Румен Радев по-рано във вторник заяви, че още няма информация откъде е дошла атаката, но дроновете са "или украински, или руски". 

По-късно министърът на отбраната Димитър Стоянов също повтори, че не е ясно чии са дроновете и трябва да бъдат намерени отломки, за да се потвърди. 

Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

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