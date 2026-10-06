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Русия ли потапя кораби с украинско зърно в българс...

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Говорителят на Кая Калас: Приветстваме работата на българските и румънските власти

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Кая Калас Снимка: СНИМКА: Кая Калас/Twitter/@martenkokk

Последните нападения срещу търговски кораби, превозващи зърно в Черно море, са напълно неприемливи. Мислите ни са с пострадалите и със семействата на загиналите. Приветстваме усилията и работата на румънските и българските власти при провеждането на операциите по издирване и спасяване. Това заяви говорителят на европейският върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас - Кристиян Виганд пред БНТ. 

Коментарът идва след като днес два търговски кораби бяха атакувани с дронове за първи път в изключителната икономическа зона на България. Инцидентът е станал в Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. 

"Станахме свидетели на потъването на турски кораб за превоз на зърно край бреговете на Румъния, а сега и на нападение срещу два граждански кораба край бреговете на България", припомни той и изрази пълната солидарност на ЕС с Румъния и България.

"Агресивната война на Русия срещу Украйна засяга и Черно море, като представлява сериозна заплаха за морската сигурност и свободата на корабоплаването", заяви още говорителят на Калас.

Той призова Русия да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на ООН по морско право.

Кая Калас

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