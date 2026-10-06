Макрон свиква правителството извънредно заради протестите

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Еманюел Макрон свиква извънредно правителството заради масовите протести на учениците във Франция, съобщи Франс Прес.

В срещата се очаква да участват министър-председателят Себастиен Льокорню, министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез и министърът на образованието Едуар Жефре, съобщиха вестниците "Монд" и "Паризиен".

На този етап Макрон не се намесваше в мерките на правителството срещу училищните протести, които започнаха преди седмица.

Днешните демонстрации се проведоха в столицата Париж и в много други големи френски градове. По данни на министерството на вътрешните работи 256 000 души са участвали в протестните действия.

Само в Париж 56 000 души са се присъединили към протестните шествия, а училищните профсъюзи посочиха, че броят на участниците в протестите в цялата страна е 450 000 души.

Профсъюзите за пръв път се включиха към протестите на учениците, застъпващи се за учебни заведения с по-добра материална база и условия за учене, а учители и родители също присъстваха.

Френското правителство се опасява, че ученическите протести, които на моменти прерастват в насилие, биха могли да се разпространят и в други обществени слоеве, като повишаването на цените на горивата и разходите за живот биха могли да им дадат допълнителен тласък. Протестното движение на "Жълтите жилетки", предизвикано от подобни опасения предизвика нестабилност във Франция за дълъг период от време от 2018 г., припомня ДПА, цитирана от БТА.