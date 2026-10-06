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Руският олигарх, дал пари за сватбата на Тръмп-младши: Той ми върна парите

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Доналд Тръмп-младши КАДЪР: Екс/@SavchenkoReview

Руският олигарх Умар Кремльов, помогнал за финансирането на сватбеното тържество на Доналд Тръмп-младши, заяви, че най-големият син на американския президент му е върнал средствата, предаде Асошиейтед прес. 

„Да, той го направи. Той наистина върна парите, които похарчих за подаръка", заяви Кремльов по време на пресконференция на Международната боксова асоциация в Истанбул. Същевременно той допълни, че връщането на сумата не е било необходимо.

„Честно казано, не разбирам защо реши да постъпи така. Организират се всякакви събития от най-различни хора. Все едно да ви поканя на гости и след това да ви изпратя фактура. Абсурд", заяви той.

Миналия месец разследваща медия съобщи, че Кремльов, който поддържа близки връзки с руския президент Владимир Путин, е поел разходите в размер на стотици хиляди долари за сватбата на Тръмп-младши със светската дама Бетина Андерсън на Бахамите през май.

В по-късна публикация в профила си в социалната мрежа Инстаграм, подписана от двойката, Бетина Тръмп написа, че са сключили брак „в тесен семеен кръг", но че Кремльов е „скъп приятел", който „много щедро е организирал две невероятни празнични вечери за нас след сватбата", пише БТА. 

Президентът Доналд Тръмп, който не присъства на сватбата, заяви пред репортери, че парите ще бъдат върнати, но омаловажи случилото се.

Вниманието към Кремльов се насочва в момент, когато Русия продължава войната си срещу Украйна след нахлуването през 2022 г., а Тръмп не успя да договори обещаното мирно споразумение между двете страни.

Доналд Тръмп-младши КАДЪР: Екс/@SavchenkoReview

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