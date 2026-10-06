Зеленски призова украинците да са готови за руски масиран удар

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова сънародниците си да се подготвят за предстоящия руски масиран удар, за който той предупреди по-рано днес в приложението Телеграм, и да му отговорят, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Говорейки за подготовката на руснаците за мащабен удар, в традиционното си вечерно видеообръщение към нацията Зеленски призова украинците да се защитят и да реагират на сигнали за ракетна опасност.

"Има актуализирана информация от разузнаването за руснаците, които подготвят масиран удар. Моля ви, моля ви - защитете се. Моля, реагирайте на сигнали за ракетна опасност", каза той. Президентът увери, че украинските служби и украинските военновъздушни сили са готови да реагират, доколкото украинските средства за отбрана позволяват.

Зеленски обясни, че много зависи от партньорите - от всеки лидер, от всяка държава в света, която разполага със средствата за отбрана, от които се нуждае Украйна, и която може да ѝ прехвърли. "Много е важно да има политическа воля за това, по-специално в САЩ, по-специално в Европа, по-специално у определени други партньори. Светът е по-голям от руското зло и защитата на човешкия живот трябва да бъде обща кауза. Благодаря на всички, които наистина помагат! Благодаря на всички, които са с нас, които са с Украйна", заяви той.

Преди това президентът обяви в социалната платформа Фейсбук нови пакети от санкции, насочени срещу доставките на ключова техника за производството на оръжия за Русия. Това е било решено на заседание на Висшето командване, съобщи Укринформ.

"Беше представен доклад от Главното разузнавателно управление (ГРУ) относно технологичните приоритети на Русия за тази и следващата година, както и относно съответните доставки за Русия на ключови компоненти и оборудване за производство на оръжия. В тази връзка ще бъдат подготвени нови пакети от санкции, а ГРУ ще внесе предложенията си в Министерския съвет и в Съвета за национална сигурност и отбрана", заяви държавният глава.

Зеленски отбеляза, че украинските власти работят и за синхронизиране на украинските санкции с юрисдикциите на партньорите. По време на заседанието президентът се запозна и с подробни доклади относно възможностите на системите за радиоелектронна борба използването им за защита на инфраструктурата.