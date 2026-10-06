Бивш служител на ЦРУ измамил правителството на САЩ за близо 200 млн. долара

Бивш служител на ЦРУ, задържан, след като властите откриха в дома му във Вирджиния златни кюлчета на стойност около 40 млн. долара, се призна за виновен във федералния съд във вторник по едно обвинение за измама по електронен път. Дейвид Ръш призна, че е измамил американското правителство с близо 200 млн. долара, които използвал за лична облага, съобщава ABC News.

Ръш по-рано беше описан от прокурорите като „майстор на манипулацията", който използвал тайното си положение, за да натрупа златни кюлчета за милиони долари и луксозни часовници. До съдебното заседание във вторник обаче правителството беше изключително предпазливо относно мащаба на предполагаемата му измама и общата сума, която той се е опитал да спечели благодарение на служебното си положение.