Тръмп обвини исляма и миграцията за ученическите протести във Франция

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Доналд Тръмп обвини "исляма и неконтролируемата миграция" за ученическите протести във Франция.

"Това, което се случва във Франция не е нищо друго освен неконтролируема масова миграция. Не става въпрос за училища, а за исляма, който иска да превземе страна, която някога беше толкова велика", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Над 250 000 души протестират във Франция през последните няколко дни. В центъра на недоволството са ученици, учители и родители, които настояват за повече средства за образованието, ремонт на училищата, повече учители и по-добри условия. Протестите започнаха през септември и постепенно се разпространиха в цяла Франция.

Около 900 училища са затворени или засегнати от протестите. Стигна се и до сериозно сблъсъци между протестиращите и полицията.

Президентът на Франция Еманюел Макрон обяви, че ще свика извънредно правителството заради протестите, а премиерът Себастиен Льокорню обещава мерки до края на октомври за проблемите с училищната инфраструктура, недостига на учители и натоварените учебни графици.