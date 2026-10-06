Заради пропуснат ъпдейт хакери успели да пробият в сайта на ФБР

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пропуснат ъпдейт е причината за хакерската атака срещу портала за работа на ФБР миналия месец. Това показа вътрешна проверка на агенцията.

"Пробивът е станал заради пропуск в сигурността от страна на външен изпълнител, който е управлявал сайта", съобщиха оттам.

„Към този момент проверката ни установи, че инцидентът е станал в резултат на пропуск в сигурността на платформа, управлявана от трета страна – след като изпълнител не е приложил актуализация за сигурността, изрично предоставена за защита на платформата", заяви във вторник помощник-директорът на отдела за киберпрестъпления на ФБР Брет Литърман, информира NBC News.

От ФБР съобщиха, че са отстранили външния изпълнител, чието име не се посочва, „и са предприели всички необходими мерки, за да ограничат допълнителните рискове и да защитят служителите си". Агенцията ще продължи да издирва отговорните за атаката, като вече са извършени няколко ареста.

Хакерската атака срещу портала FBIJobs.gov е извършена в края на миналия месец. Отговорност пое киберпрестъпната група ShinyHunters, която се занимава с изнудване чрез откраднати данни.

Представител на групата заяви по това време, че хакерите са използвали портала за работа, за да получат достъп до други системи на американската агенция. По думите му са били откраднати между 2 и 3 терабайта файлове.

Изявлението на Литърман изглежда потвърждава, че ФБР смята именно ShinyHunters за отговорни за атаката.

„ФБР ще разследва агресивно този киберинцидент, свързан с FBIjobs.gov и киберпрестъпната група ShinyHunters, като използва всички налични ресурси", се посочва в изявлението.

Директорът на ФБР Каш Пател съобщи в социалните мрежи миналата седмица, че член на групата е бил арестуван. Арестът е извършен на 15 септември, седмица преди ShinyHunters да поеме отговорност за атаката.

„Тази сутрин ФБР и партньорите ни от нидерландската национална полиция обявяват ареста на един от предполагаемите лидери на ShinyHunters – глобална киберпрестъпна група и заплаха, свързана с кибератаки в САЩ, Нидерландия и по целия свят", написа Пател.

Той допълни, че екипи на ФБР работят заедно с партньорите си по нови следи в разследването, получени след ареста.

Някои служители на ФБР са били недоволни, че са научили за хакерската атака от медиите, и са смятали, че агенцията е реагирала твърде бавно, разказва човек, запознат с комуникацията вътре във ФБР.

По-рано от агенцията заявиха, че са „в постоянна комуникация с всички, които може да са засегнати", и че сигурността на информацията и безопасността на служителите са сред основните ѝ приоритети.

ShinyHunters е неформално организирана група, чиито членове се намират в различни части на света. Тя редовно атакува компании, за да открадне техни данни, след което заплашва да ги публикува в тъмната мрежа, ако жертвите не платят откуп.