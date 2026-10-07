Русия атакува Киев с ракети и дронове след предупреждението на Зеленски за масиран удар

Масирана атака с ракети и дронове предприе Русия срещу украинската столица Киев рано тази сутрин, няколко часа след като президентът Володимир Зеленски предупреди за опасност от ново мащабно руско нападение.

В ранните часове на сутринта в целия град са се чули многобройни експлозии.

„Ракетите падат една след друга. Поне 10–12 експлозии, доколкото мога да преброя. В центъра на града е доста шумно“, каза един от репортерите на в. „Киев Индипендънт".

Пи думите на кмета на града Виталий Кличко е бил поразен нежилищен район в Оболонски район.

В Полидски район са били поразени складове и журналисти от същото издание съобщиха, че са видели пламъци и дим. Към момента няма информация за мащаба на щетите, съобщава БТА.

"Има актуализирана информация от разузнаването за руснаците, които подготвят масиран удар. Моля ви, моля ви - защитете се. Моля, реагирайте на сигнали за ракетна опасност", предупреди хората в Украйна президентът Зеленски снощи. Той увери, че украинските служби и украинските военновъздушни сили са готови да реагират, доколкото средствата за отбрана позволяват.

Зеленски обясни, че много зависи от партньорите - от всеки лидер, от всяка държава в света, която разполага със средствата за отбрана, от които се нуждае Украйна, и която може да ѝ прехвърли. "Много е важно да има политическа воля за това, по-специално в САЩ, по-специално в Европа, по-специално у определени други партньори. Светът е по-голям от руското зло и защитата на човешкия живот трябва да бъде обща кауза. Благодаря на всички, които наистина помагат! Благодаря на всички, които са с нас, които са с Украйна", заяви той.

Преди това президентът обяви във фейсбук нови пакети от санкции, насочени срещу доставките на ключова техника за производството на оръжия за Русия. Това е било решено на заседание на Висшето командване.