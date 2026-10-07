След две смъртоносни инжекции Криста Пайк вече е в съзнание и говори

50-годишната Криста Пайк е в съзнание и разговаря близо седмица след неуспешния опит за екзекуцията ѝ. Тя продължава да получава необходимите медицински грижи, съобщава "Дейли мейл".

Осъдената на смърт за убийство Пайк трябваше да бъде екзекутирана на 30 септември чрез смъртоносна инжекция. По време на процедурата обаче медицинският екип не успял да осигури надежден венозен достъп и тя била откарана по спешност в болница, където била поставена на апаратна вентилация.

Почти седмица след опита за екзекуция адвокатите ѝ съобщиха, че Пайк вече е „в съзнание и говори", но състоянието ѝ остава сериозно. Според тях ръцете ѝ са получили тежки увреждания и въпреки това тя продължава да бъде с белезници и прикована към болничното легло.

„Възстановяването ѝ е безпрецедентно от медицинска гледна точка. Прогнозата остава неясна, но най-малкото очакваме продължително възстановяване", заявиха адвокатите.

По думите им медицинският персонал, който се грижи за Пайк, се е отнасял към нея с уважение и е оказал „изключителна медицинска помощ".

Медицинският екип е използвал най-малко седем игли, за да получи венозен достъп и да приложи необходимите лекарства.

Пайк е получила две серии от спринцовки с пентобарбитал - медикаментът, предвиден за изпълнение на смъртната присъда. Адвокатите ѝ твърдят, че в резултат на неуспешните опити ръцете ѝ са били подути, изгорени и покрити с мехури.

В документа се посочва още, че в един момент самата Пайк е дала указания на медицинския екип къде да опита да постави иглата. Според адвокатите една от иглите е била извадена огъната под ъгъл от 90 градуса.

По време на процедурата Пайк е можела да бъде чута да плаче, да хлипа и да диша тежко. В един момент тя казала: „Ръката ми сякаш ще се пръсне", а по-късно попитала: „Така ли се случва?"

След неуспешната екзекуция лекарите са работили за извеждането на пентобарбитала от организма ѝ.

Междувременно комисарят на Департамента за корекции на Тенеси Франк Страда обяви, че ще напусне поста си по-късно този месец. Той е ръководил институцията по време на опита за изпълнение на смъртната присъда на Пайк. Той добави, че оттеглянето му е „в интерес на жителите на Тенеси", докато тече независимо разследване на случилото се.

„Вярвам, че този преглед е напълно уместен и необходим, и очаквам да направя всичко възможно, за да помогна да се установи какво точно се е случило", каза още Страда.