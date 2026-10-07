Задържаха пътник в самолет - бутал вратата по време на полет към Франкфурт

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Пътник многократно бутал дръжката на вратата на самолета по време на полет на „Луфтханза" от Богота до Франкфурт.

33-годишният мъж се опитал да манипулира дръжката на вратата няколко пъти и игнорирал молбите на кабинния екипаж да спре.

Членове на екипажа и двама пътници в крайна сметка се намесили и овладели ситуацията, съобщава БТА.

След като самолетът се приземил във Франкфурт, мъжът е бил задържан и откаран в психиатрично заведение поради състоянието му. Срещу него е образувано наказателно производство по подозрение в застрашаване на въздушния трафик.

„Луфтханза“ потвърди за случая, но без да дава допълнителни подробности. Говорителка на компанията заяви, че екипажът е предприел необходимите мерки, за да гарантира, че полетът може да продължи според графика.