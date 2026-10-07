Северна Корея обвини САЩ, че продават изтребители на Тайван и подклаждат напрежение

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Северна Корея разкритикува САЩ за продажбите на оръжия и за военната им подкрепа за Тайван. Страната обвини Вашингтон, че подклажда напрежението в Тайванския проток.

В материал на държавната новинарска агенция КЦТА, цитиращ севернокорейския международен анализатор Ким Мьон-чол, се казва, че политиката на САЩ по отношение на Тайван подкопава мира и стабилността в региона.

В коментара се осъжда продажбата на американски изтребители на Тайван, като се заявява, че САЩ „трябва да помислят добре дали са готови да влязат в пряка конфронтация за сигурността на Тайван с мощната национална сила на Китайската народна република и дали могат да се справят с последствията от това“.

Миналата седмица в Тайван пристигнаха първите два от 66 нови изтребителя Ф-16В Блок 70, поръчани през 2019 година.

Междувременно севернокорейският лидер Ким Чен-ун обеща да продължи да подкрепя Русия и нейните военни усилия в послание по повод рождения ден на президента Владимир Путин.

Ким заяви, че Пхенян ще продължи да разширява съвместната работа в рамките на всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни, като изрази убеждението си, че „свещената война за справедливост“ на Русия за защита на суверенитета, интересите ѝ в областта на сигурността и териториалната ѝ цялост ще завърши с победа.

В посланието не се споменава изрично войната на Русия в Украйна. По оценки на Украйна и Южна Корея от 2024 година Северна Корея е изпратила между 14 000 и 15 000 войници в подкрепа на руската война в Украйна.

Северна Корея и Русия значително укрепиха връзките си, след като Путин и Ким подписаха договор за взаимна отбрана през юни 2024 година, припомня БТА.