Парламентът в Косово избра жена за президент

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Парламентът в Косово избра нов президент - Юстина Широка-Пуля. Така страната избегна необходимостта от произвеждане на предсрочни избори, съобщава БТА.

Широка-Пуля, която бе номинирана от премиера Албин Курти, получи 81 гласа във вот, който започна само минути преди изтичането на крайния срок на 6 октомври и приключи малко след полунощ.

Широка-Пуля заема поста министър на енергетиката и минното дело на Косово от 2008 г. до 2011 г. и е член на либералната Демократическа партия на Косово от 2011 г. до 2014 година.

От декември тя оглавява Академията на науките и изкуствата на Косово, като е първата жена, заемала тази длъжност.

Президентският пост на Косово бе овакантен през април, когато изтече мандатът на Вьоса Османи. Опитите да бъде избран неин приемник в рамките на предвидения срок тогава се провалиха.