Ванс: Няма да разменяме думи за действия с Иран

Иран трябва „значимо“ да намали капацитета си за обогатяване на уран, за да удовлетвори американските искания и да бъде прекратена продължаващата от седем месеца война между двете страни. Това заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

"Няма да разменяме думи за действия", допълни Ванс. Той посочи като основен въпрос нивото на обогатяване на уран и заяви, че ако Иран не възнамерява да създава ядрено оръжие, няма причина да произвежда високообогатено гориво, съобщава БТА.

По думите му САЩ са готови да постигнат споразумение с Техеран, но Вашингтон настоява за конкретни действия по иранската ядрена програма, а не само за обещания.

През последните седмици САЩ и Иран размениха предложения за прекратяване на конфликта и за повторно отваряне на Ормузкия проток — ключов маршрут за световните енергийни доставки, отбелязва Ройтерс. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли последното иранско предложение и предупреди, че военните действия могат да бъдат засилени след междинните избори в САЩ през ноември.

Ванс заяви, че американската страна продължава да води разговори с иранския президент Масуд Пезешкиан и с външния министър Абас Арагчи. Същевременно според него Вашингтон не е напълно наясно кой взема окончателните решения в Техеран и какви правомощия имат двамата официални представители в иранската система на властта, след като при съвместни американско-израелски удари в началото на войната бе убит върховния лидер аятолах Али Хаменей.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи в неделя заяви, че американските официални представители са добре запознати с иранските си колеги и с начина на вземане на решения в страната. По думите му проблемът е в противоречивите позиции и смесените послания от страна на американските официални представители.

Ванс заяви още, че е разговарял лично с полеви командири, за да получи информация за обстановката на бойното поле. Той отхвърли опасенията за недостиг на критични боеприпаси и каза, че въпреки че иранските сили са способни периодично да атакуват търговски кораби в Ормузкия проток, като цяло те не са в състояние да спрат износа на енергийни ресурси през него.

Войната струва на САЩ около 3 милиарда долара месечно и се превърна в една от основните теми в предизборната кампания преди междинните избори. Повишаването на цените на енергията създава политически проблеми за Тръмп и за републиканците в щатите, където се очаква оспорвана борба за контрол над Конгреса.

Ванс, който е смятан за един от потенциалните републикански кандидати за президент на изборите през 2028 г., заяви, че все още не е решил дали ще се кандидатира. „Наистина не съм мислил много за това“, каза той.