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Полицията рани агресивен мъж с оръжие до кралския дворец в Стокхолм

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Стокхолм

Шведската полиция рани човек по време на операция край кралския дворец в Стокхолм снощи.

Полицията е била извикана в двореца заради агресивен мъж, носещ оръжие. Самоличността му все още не е разкрита, съобщава БТА.

Служителите на реда са открили огън и са го ранили. Нарушителят е закаран в болница със сериозно, но не и застрашаващо живота нараняване.

Властите допълниха, че в момента няма опасност за обществената сигурност.

Кралският дворец в Стокхолм е официалната резиденция на шведския крал Карл Шестнадесети Густаф и е важна туристическа атракция.

Инцидентът се е случил в открито пространство непосредствено на север от двореца. Шведският вестник „Афтонбладет“ съобщи, че на мястото са пристигнали около 20 автомобила на службите за спешна помощ.

Стокхолм

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