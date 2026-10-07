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Лукашенко поздрави Путин за 74-ия му рожден ден днес

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Путин и Лукашенко СНИМКА: Х/@ferozwala

Беларуският лидер Александър Лукашенко честити днес рождения ден на руския президент Владимир Путин.

"Вашата плодотворна и съзидателна дейност е пример за отговорно и самоотвержено служене на Отечеството. Присъщите Ви патриотизъм, стратегическо виждане и решителност спомагат за последователното отстояване на националните интереси, съхраняването на единството на гражданите, а също и за безусловното поемане на Руската федерация по пътя на суверенното развитие", се казва в изявление на Лукашенко, публикувано от пресслужбата на беларуския президент.

"Наситеният беларуско-руски диалог, разширяването на търговско-икономическото взаимодействие и реализирането на съвместни проекти потвърждават общите стремежи на нашите държави и актуалността на съюзното строителство. Убеден съм, че сформиралите се помежду ни доверителни отношения ще позволят и занапред да имаме единни позиции в двустранните въпроси и по международния дневен ред", казва още Лукашенко, предава БТА.

Беларуският лидер пожела на Путин, който днес навършва 74 години, здраве, щастие и успехи във всички начинания за благото на Русия и нейните жители.

Путин и Лукашенко СНИМКА: Х/@ferozwala

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