Лекарка на британската кралица Камила е открита мъртва (Снимка)

45-годишен мъж е обвинен в убийството на съпругата си, след като тялото ѝ беше открито в дома им край Сандрингам, графство Норфолк. Жената е била лекарка и според британски медии е работила с членове на британското кралско семейство.
Хана Кейн, известна професионално като д-р Хана Тери, е била общопрактикуващ лекар. Тялото ѝ е открито в ранните часове на неделя, 4 октомври, в дома ѝ в Дерсингам.
Съпругът ѝ Марк Кейн, също на 45 години, е бил арестуван, съобщава "Дейли мейл". Прокуратурата му е повдигнала обвинение за убийство. Той е оставен в ареста и трябва да се яви пред съда в Норич за първоначално изслушване.
„Прокурорската служба реши да повдигне обвинение срещу 45-годишния Марк Кейн за убийството на д-р Хана Кейн", заяви старши прокурорът Майкъл Девъни. По думите му обвинението е следствие от разследването на полицията в Норфолк.
Медицинската практика в близкото село Гримстън, където е работила Кейн, беше временно затворена. От лечебното заведение посочиха, че причината са „изключително тежки обстоятелства, засягащи екипа".
Кейн е работила и за компанията за козметични процедури Norfolk Sky Aesthetics.
Според публикации в британски медии тя е имала професионални контакти с британското кралско семейство и е лекувала високопоставени членове на фамилията, сред които и кралица Камила. По информация на медиите крал Чарлз III и кралица Камила са били информирани за смъртта ѝ.
Смъртта на лекаря предизвика шок сред жителите на Дерсингам, който е описван от местните хора като спокойно място с ниска престъпност.
Пред дома на Кейн бяха оставени цветя и послания в нейна памет, докато криминалисти и полицаи извършваха огледи.
Местни жители разказват, че Кейн е живяла в района около десет години и е била майка на три деца.
„Тя беше прекрасен човек с три прекрасни малки деца", разказва местен жител.
Друг съсед описва децата като „прекрасни" и разказва, че понякога са идвали в двора му, когато топката им попадала там.
В социалните мрежи също бяха публикувани множество послания в памет на лекарката. Един от тях гласи: „Лети високо и почивай в мир, д-р Тери. Никога не заслужаваше това да ти се случи."От полицията в Норфолк съобщиха, че аутопсията, извършена от патолог на Министерството на вътрешните работи, е приключила, но причината за смъртта все още не е установена и предстои допълнително разследване.
„Специализирани служители продължават да оказват подкрепа на семейството на Хана, което моли за уединение в този труден момент", заявиха от полицията.
Марк Кейн остава в ареста до явяването си пред съда в Норич.
Police said Terry had been formally identified on Tuesday night by her married name, Hannah Cain, subject to confirmation at formal inquest proceedings. Norfolk police said a post mortem by a Home Office pathologist had given her cause of death as pending further investigation. It added: “Specialist officers are continuing to support Hannah’s family who have asked for privacy at this difficult time.” Terry had been a GP at the Grimston medical centre since last June after leaving a practice in Heacham “to spend more time with her young family”. She also worked privately at Norfolk Sky Aesthetics, a cosmetic treatment company offering “expert anti-wrinkle and dermal filler treatments” founded in 2024. Her sons with her husband were born in 2013, 2015 and 2018. On Monday night it was reported that she was a GP for the royal family. Sources told The Sun that the King and Queen had been informed of her death. https://t.co/bmmrkdvNti— Jennifer Thetford-Kay (@JenKteach) October 7, 2026