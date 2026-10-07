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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23688853 www.24chasa.bg

Лекарка на британската кралица Камила е открита мъртва (Снимка)

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Полиция

45-годишен мъж е обвинен в убийството на съпругата си, след като тялото ѝ беше открито в дома им край Сандрингам, графство Норфолк. Жената е била лекарка и според британски медии е работила с членове на британското кралско семейство.

Хана Кейн, известна професионално като д-р Хана Тери, е била общопрактикуващ лекар. Тялото ѝ е открито в ранните часове на неделя, 4 октомври, в дома ѝ в Дерсингам.

Съпругът ѝ Марк Кейн, също на 45 години, е бил арестуван, съобщава "Дейли мейл". Прокуратурата му е повдигнала обвинение за убийство. Той е оставен в ареста и трябва да се яви пред съда в Норич за първоначално изслушване.

„Прокурорската служба реши да повдигне обвинение срещу 45-годишния Марк Кейн за убийството на д-р Хана Кейн", заяви старши прокурорът Майкъл Девъни. По думите му обвинението е следствие от разследването на полицията в Норфолк.

Медицинската практика в близкото село Гримстън, където е работила Кейн, беше временно затворена. От лечебното заведение посочиха, че причината са „изключително тежки обстоятелства, засягащи екипа".

Кейн е работила и за компанията за козметични процедури Norfolk Sky Aesthetics.

Според публикации в британски медии тя е имала професионални контакти с британското кралско семейство и е лекувала високопоставени членове на фамилията, сред които и кралица Камила. По информация на медиите крал Чарлз III и кралица Камила са били информирани за смъртта ѝ.

Смъртта на лекаря предизвика шок сред жителите на Дерсингам, който е описван от местните хора като спокойно място с ниска престъпност.

Пред дома на Кейн бяха оставени цветя и послания в нейна памет, докато криминалисти и полицаи извършваха огледи.

Местни жители разказват, че Кейн е живяла в района около десет години и е била майка на три деца.

„Тя беше прекрасен човек с три прекрасни малки деца", разказва местен жител.

Друг съсед описва децата като „прекрасни" и разказва, че понякога са идвали в двора му, когато топката им попадала там.

В социалните мрежи също бяха публикувани множество послания в памет на лекарката. Един от тях гласи: „Лети високо и почивай в мир, д-р Тери. Никога не заслужаваше това да ти се случи."От полицията в Норфолк съобщиха, че аутопсията, извършена от патолог на Министерството на вътрешните работи, е приключила, но причината за смъртта все още не е установена и предстои допълнително разследване.

„Специализирани служители продължават да оказват подкрепа на семейството на Хана, което моли за уединение в този труден момент", заявиха от полицията.

Марк Кейн остава в ареста до явяването си пред съда в Норич.

Полиция

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