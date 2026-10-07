"Хизбула" иска пълно изтегляне на израелските сили от Ливан, не дава нищо насреща

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За пълно и безусловно изтегляне на всичките израелски военни от южната част на Ливан призова лидерът на ливанското шиитско движение „Хизбула" Наим Касем.

„Решението на настоящия конфликт в Ливан изисква пълното изтегляне на Израел, без „Хизбула“ да предоставя каквото и да е в замяна“, заяви Касем в предварително записано обръщение, предава БТА.

Той сам казва, че е открит към вътрешни реформи в Ливан, например по отношение на контрола над оръжието и икономическата политика, но отхвърля каквато и да външна намеса от САЩ или други страни.

Израел изисква разоръжаването на „Хизбула“, преди да се оттегли, за да елиминира постоянно заплахите и потенциалните терористични актове като онзи от 7 октомври 2023 г.

Израелските военни едностранно създадоха зона за сигурност в Южен Ливан, като заявиха, че тя цели предотвратяването на нападения на „Хизбула“ срещу Северен Израел. Както „Хизбула“, така и ливанското правителство определят присъствието в този район като окупация, нарушаваща международното право.

Според географски изчисления на ливански медии контролираната от Израел територия обхваща около 620 квадратни километра, което представлява 6% от територията на Ливан.