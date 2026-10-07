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Израел очаква атентати на 3-годишнината от атаката на "Хамас", при която загинаха 1200 души

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Изплашени изрелци се прегръщат, след като ракета, изстреляна от "Хамас", удари в Тел Авив през октомври 2023 г. СНИМКА: АРХИВ

Три години от безпрецедентната атака на палестинското ислямистко движение „Хамас“ срещу Израел отбелязват днес в страната.

В атентата на 7 октомври 2023 г. терористи от "Хамас" убиха 1200 души и взеха 251 заложници, като 7 октомври стана най-смъртоносният ден в историята на Израел. В отговор израелската армия предприе военната си операция в ивицата Газа.

Годишнината ще бъде отбелязана днес с бдение на мястото на музикалния фестивал „Нова“ близо до границата с Газа, където 348 млади хора бяха убити по време на нападението.

По повод годишнината ще бъде проведено и събитие на Площада на заложниците в Тел Авив, съобщава БТА.

Израелският министър на отбраната Израел Кац още вчера нареди на силите за отбрана (ЦАХАЛ) да повишат бдителността си в навечерието на възпоменанията, като заплаши палестинската групировка "Хамас" и населението в ивицата Газа, че "ще платят висока цена", ако предприемат нова атака срещу територията на Израел.

Кац издаде това нареждане "във връзка с постъпила разузнавателна информация за възможни атаки и атентати на "Хамас" срещу израелските сили", посочи в изявление ведомството му. "Ако нашите сили понесат загуби, "Хамас" и населението в ивицата Газа ще платят висока цена, при това в значителни мащаби", допълни министерството.

Изплашени изрелци се прегръщат, след като ракета, изстреляна от "Хамас", удари в Тел Авив през октомври 2023 г. СНИМКА: АРХИВ

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