Умря един от хората, извадили скандала "Епстийн"

Дни преди смъртта си заявил, че се чувства „напълно предаден" и е преминал през „истински ад"

Почина един от хората, извадили наяве скандала с връзките на американския министър на търговията Хауърд Лътник с финансиста Джефри Епстийн. Смъртта на британския трейдър Саймън Андриез предизвика призиви за разследване на начина, по който британският финансов регулатор се отнася към подателите на сигнали, информира Би Би Си.

Андриез, бивш високопоставен служител на международната брокерска компания BGC Partners, основана и ръководена от Лътник преди назначаването му за министър от президента на САЩ Доналд Тръмп, е починал миналия месец в Тайланд.

По-рано тази година Андриез е подал сигнали до британския финансов регулатор Financial Conduct Authority (FCA), ФБР и други институции за доказателства, които е открил за бизнес връзки между Епстийн и Лътник. Те поставят под съмнение публичните изявления на Лътник за отношенията му с покойния сексуален престъпник.

Група британски депутати заявиха, че смъртта на Андриез повдига „дълбоко тревожни въпроси" за начина, по който се третират подателите на сигнали, когато се обръщат към FCA с информация за нарушения, и за последвали ответни действия срещу тях.

Семейството на Андриез съобщи, че той е сложил край на живота си на 23 септември и че няма данни смъртта му да е свързана с чужда намеса.

Андриез е открил доказателства, че Лътник е искал да „купи принц". През 2013 г. е предложил да влезе в бизнес с Андрю Маунтбатън-Уиндзор и да използва контактите на бившия принц, за да привлича инвестиции. В замяна Лътник е предложил заем от 1 млн. паунда. От BGC са заявили, че предложеното съвместно предприятие така и не се е реализирано.

Андриез е предоставил на FCA и доказателства в подкрепа на твърденията си за нарушения в бившата компания на Лътник. Сред тях е обвинение, че средства от общия фонд за комисиони, предназначени за бонуси на брокерите, са били „присвоени" за неправомерни цели. Компанията отрича обвинението.

Само няколко седмици преди смъртта си Андриез заяви на публично събитие, организирано от депутати, податели на сигнали и активисти за по-справедливо регулиране, че се чувства „напълно предаден" и е преминал през „истински ад" заради действията на FCA.

Той е предоставил на регулатора доказателства за това, което определя като ответни действия срещу него от страна на BGC и адвокатите на компанията.

Преди това FCA е уведомила Андриез, че няма „достатъчно доказателства", за да се заключи, че срещу него е имало ответни действия. Той е смятал, че това е затруднило опита му да спечели дело срещу BGC пред трудов трибунал.

От BGC по-рано заявиха, че имат строги политики за защита на подателите на сигнали и са отрекли да са предприемали ответни действия срещу Андриез.

Снимка от 2012 г., открита във файловете на Епстийн, показва Лътник и Епстийн на остров Литъл Сейнт Джеймс.

Депутатът от Лейбъристката партия Джон Макдонъл, председател на парламентарната група за борба с инвестиционните измами и по-справедливи финансови услуги, определи смъртта на Андриез като „дълбока и предотвратима трагедия".

Той заяви, че подателите на сигнали са „съществена част от системата за финансов надзор", и предупреди, че за целостта на системата ще има последствия, ако хората не вярват, че ще бъдат „третирани правилно, защитени адекватно и изслушвани сериозно".

Групата депутати призова FCA да плати за независима оценка на начина, по който регулаторът се е отнасял към подателите на сигнали.

През юли Андриез заяви пред депутати и активисти, че FCA е била напълно информирана за други сериозни обвинения, които той е отправил още през 2018 г., но според него не е предприела достатъчно действия.

През юли FCA заяви, че е реагирала на обвиненията му и посочи надзорна заповед, издадена въз основа на предоставената от него информация.

Според Андриез обаче това е било малко повече от регулаторно „потупване по китката" и е затруднило опита му да докаже пред трибунала, че е станал жертва на ответни действия от BGC.

По-късно същия месец той заяви на среща на кампанията Transparency Task Force, че FCA не изпълнява задълженията си към обществото и подателите на сигнали и просто „само привидно спазва" правилата и регулациите.

„Тя защитава институцията, а след това излага подателя на сигнала на крайни ответни действия и съсипване на живота му и този на семейството му", каза той.

FCA съобщи, че назначава нов независим директор в борда си – бившия директор на Bank of England Леа Патерсън – която да извърши преглед на отношението към Андриез и начина, по който регулаторът е разгледал сигналите му.

Говорител на FCA заяви: „Много съжаляваме да научим за смъртта на г-н Андриез. Мислите ни са със семейството и приятелите му.

След като изразихме съболезнованията си, помолихме Леа Патерсън, която току-що се присъедини към борда ни като независим директор, да преразгледа начина, по който сме взаимодействали с г-н Андриез, за да извлечем необходимите поуки за бъдещето."