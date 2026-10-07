САЩ са загубили военна техника за 3,3 млрд. долара във войната с Иран

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Сред загубите са някои от най-модерните американски бойни самолети

САЩ са загубили или повредили най-малко 81 военни самолета, дронове и хеликоптери от началото на войната с Иран, като стойността на щетите достига 3,3 млрд. долара. Това показва нов доклад на Изследователска служба на Конгреса.

Сред загубите са някои от най-модерните американски бойни самолети. Повреден е един изтребител F-35A Lightning II, а 12 F-15E Strike Eagle са били унищожени или повредени, съобщава в-к "Ню Йорк Поуст".

Три от F-15E, всеки на стойност над 30 млн. долара, са били свалени при приятелски огън над Кувейт на 2 март. Още един F-15E е бил свален над Иран през април.

Други осем F-15E са получили леки повреди при иранските въздушни удари по авиобазата „Мууафак Салти" в Йордания на 9 и 10 септември. Повредените самолети са били върнати в експлоатация.

Сред най-сериозните загуби са най-малко 45 дрона MQ-9 Reaper. Стойността на един такъв апарат се оценява между 30 и 50 млн. долара. Загубите са свили флота от тези дронове, използвани за разузнаване и ракетни удари, до 135 машини.

Според Air Force Times ВВС на САЩ трябва да разполагат с най-малко 189 готови за разполагане MQ-9 Reaper. Докладът посочва и повредите по F-35A Lightning II на стойност над 92 млн. долара. Самолетът е бил обстрелван от Иран на 19 март.

САЩ са загубили и един разузнавателен самолет E-3 Sentry, оценяван на около 270 млн. долара. Машината е базирана на Boeing 707 и въпреки възрастта си остава важна част от американските способности за въздушно наблюдение. През 2015 г. ВВС са разполагали с 32 самолета от този тип.

През април американските сили са загубили и щурмови самолет A-10 Thunderbolt II, известен като Warthog. Друг A-10 е бил повреден при атаката срещу Йордания през септември.

Общо в доклада са посочени загуби или повреди по 12 F-15E Strike Eagle, един F-35A Lightning II, два A-10, седем самолета за въздушно дозареждане KC-135 Stratotanker, един E-3 Sentry, два MC-130J Commando II, един HH-60W Jolly Green II, един MQ-4C Triton, три MQ-1, един щурмови хеликоптер AH-64 Apache, четири AH-6 Little Bird и един MH-60 Sea Hawk.

Загубите на военна техника са само част от нарастващата цена на конфликта. През септември Централното командване на САЩ оцени общите разходи за войната с Иран на 43,6 млрд. долара – с 5 млрд. долара повече спрямо август.

Само разходите за оръжия са се увеличили с над 6 млрд. долара за малко повече от месец – от 21,7 млрд. долара според последния доклад на Бюджетната служба на Конгреса до 28,1 млрд. долара по оценката на Централното командване.

Белият дом и Пентагонът не са отговорили на запитване за коментар на вестника във вторник.