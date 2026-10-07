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US посолството призова американците да напуснат Русия заради чумата

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Посолството на САЩ в Русия СНИМКА: Уикипедия

Посолството на САЩ в Москва призова американците да напуснат Русия заради възможно разпространение на чума.

На гражданите на САЩ е препоръчано да не пътуват до Русия, а тези, които вече се намират на територията на страната, да я напуснат незабавно, пише в официалното съобщение на посолството. 

Както съобщиха американски дипломати, те следят информацията за разпространение на белодробна чума в Иркутска област и за въвеждането на карантина там след смъртта на млада жена.

На хората, които са пътували до района на предполагаемото огнище, се препоръчва в продължение на 14 дни да следят здравословното си състояние.

Препоръките са свързани и с рисковете от незаконни задържания и проблеми със сигурността.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да помогне на Русия да се справи с разпространението на чума в Иркутска област. В отговор заместник-ръководителят на Шелеховския район Елена Софина заяви, че няма нужда от помощ.

Посолството на САЩ в Русия СНИМКА: Уикипедия

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