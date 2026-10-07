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Солун отваря отново за посетители историческата джамия „Алказар"

Бойка Атанасова, Атина

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Историческия „Алказар"

Един от знаковите османски паметници в Солун – джамията „Хамза бей", позната на местните жители като „Алказар", отново ще бъде достъпна за публика след приключването на мащабната реставрация.

Официалната церемония по предаването на възстановения паметник ще се състои в събота, 10 октомври 2026 г., от 19:00 часа, в присъствието на министъра на културата на Гърция Лина Мендони.

След завършването на реставрационните работи историческата сграда се връща към културния живот на града и ще бъде отворена за посетители.

Джамията „Хамза бей" е сред най-значимите запазени паметници от османския период в Солун. В продължение на десетилетия тя е известна като „Алказар" – име, с което се свързва и с по-новата история на града.

Историческия „Алказар"

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