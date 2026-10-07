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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23689565 www.24chasa.bg

Гърция удвоява субсидията за гориво за рибарите

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Уловът след началото на протестите е практически блокиран и пазарът се снабдява с изкуствено отглеждана риба. СНИМКА: Pixabay

Гръцкият министър на аграрното развитие и храните Маргаритис Схинас обяви днес, че след съгласуване с Министерството на икономиката и финансите е било решено да бъде удвоена субсидията за горивото на рибарите със задна дата за периода април – август тази година.

Рибарите започнаха протести на 1 октомври с искане предимно за мерки срещу поскъпването на горивата. Край Солун те блокираха и пратки с вносна риба от Турция.

Уловът след началото на протестите е практически блокиран и пазарът се снабдява с изкуствено отглеждана риба, съобщава БТА.

Като се взема предвид, че горивото е основна част от себестойността на производството в риболова, субсидията ще бъде увеличена от 16 на 32 евроцента за литър за месеците април и май 2026 г. и от 12 на 24 евроцента за юни, юли и август. Това ще стане чрез подкрепата de minimis.

Правителството проучва възможността за привличане на допълнителни ресурси за подкрепа на рибарите през следващите месеци и ще обяви съответните мерки през този месец.

Уловът след началото на протестите е практически блокиран и пазарът се снабдява с изкуствено отглеждана риба. СНИМКА: Pixabay

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