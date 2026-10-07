Китай: Германия и Франция да не подтикват ЕС към протекционистки мерки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай разкритикува Германия и Франция заради отправените призиви за нови европейски мерки за защита срещу нелоялни търговски практики.

„Протекционизмът не може да повиши конкурентоспособността“, заяви снощи говорител на китайското министерство на търговията. По думите му отделянето и прекъсването на веригите за доставки би навредило на другите, без да донесе ползи за собствената страна.

Германия и Франция трябва да останат ангажирани с отвореността на световната икономика и свободната търговия и да спазват правилата на Световната търговска организация, заяви министерството, цитирано от БТА.

Пекин призова двете държави да не подтикват Европейския съюз към използване на протекционистки мерки и да не политизират икономическите и търговските въпроси.

Германия и Франция в началото на тази седмица започнаха нова инициатива за мерки на ЕС срещу нелоялни търговски практики от страна на трети държави.

В писмо до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон заявиха, че практиките, нарушаващи пазарните механизми, заплашват конкуренцията за европейските компании и водят до нарастваща зависимост. Действащото законодателство вече не е достатъчно, заявиха те, като предложиха две нови мерки.

Едната е насочена към диверсификация и има за цел да гарантира, че компаниите няма да станат прекалено зависими от доставчици от отделни държави. Втората е процедура, която би позволила друга държава да бъде изключена от европейския единен пазар по ускорена процедура.

В писмото си лидерите на Германия и Франция не посочват конкретна държава. Контекстът обаче вероятно е свързан преди всичко с китайската търговска политика. ЕС има огромен търговски дефицит с Китай и иска да защити своята промишленост от конкуренцията.

Критиката към Китай бе отправена в навечерието на нов кръг от търговски преговори. Очаква се еврокомисарят по търговията Марос Шефчович да пристигне в Пекин в четвъртък и петък за разговори с китайския министър на търговията Ван Вънтао относно напрегнатите икономически отношения.