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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23689681 www.24chasa.bg

Хонконг запазва позицията си на най-свободната икономика в света

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Хонконг отново бе класиран като най-свободната икономика в света, според годишния доклад „Икономическа свобода в света 2026", публикуван във вторник от института „Фрейзър".

Сред петте области на оценка Хонконг запази първото си място в категорията „свобода на международната търговия" и се класира на второ място в категорията „регулиране".

Говорител на правителството на Специалния административен район Хонконг отбеляза, че докладът потвърждава отново силните страни на Хонконг като икономика със свободен пазар, както и неговата отворена, ефективна и справедлива бизнес среда.

На фона на нарастващата глобална икономическа несигурност и засилващия се търговски протекционизъм Хонконг остава твърдо решен да запази статута си на свободно пристанище, политиката на нулеви мита и опростения режим на ниски данъци, като осигурява сигурна, стабилна, справедлива, предвидима и интернационализирана бизнес и инвестиционна среда за инвеститори и предприемачи от цял свят.

Говорителят заяви, че тъй като Китай остава ангажиран с висококачествено двустранно отваряне и продължава да постига пробиви в технологичните иновации, той служи като основна стабилизираща сила и двигател за глобалния икономически растеж. В рамките на принципа „една страна, две системи" Хонконг се радва на силна подкрепа от страна на родината и поддържа тесни връзки със света.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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