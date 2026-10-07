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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23689706 www.24chasa.bg

КМГ: Нови професии отразяват напредъка на Китай в областта на промишлеността и подобряването на стандарта на живот

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

В авангарда на новите технологии, индустрии и бизнес модели в Китай се появява поток от нови професии, които отразяват модернизацията на промишлеността и подобряването на стандарта на живот на хората.

Само в сектора на икономиката на ниска надморска височина нововъведените длъжности, като например планиращ полети на рояци дронове, специалисти по нисковисочинна логистика и администратори на интелигентни свързани системи за нисковисочинни полети, се открояват в осмата група нови професии, публикувана от Министерството на човешките ресурси и социалната сигурност и други правителствени ведомства.

Професиите, свързани с бурно развиващата се цифрова икономика, също преобразуват пазара на труда в Китай, като сред тях са специалистите по изкуствен интелект, хората, които тестват интелигентни превозни средства, техниците по приложение на роботи и администраторите на микромрежи.

Публикуването на 11 нови професии и 23 нови вида работни места бележи ново актуализиране на професионалния каталог на страната. Такива актуализации служат като „барометър" за талантите, отразяващ пулса на индустриалната трансформация на Китай, отбелязаха експерти от бранша.

Непрекъснатото въвеждане на нови професии отразява движението на индустриалната система на Китай към по-високотехнологично, по-интелигентно и по-екологично развитие.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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