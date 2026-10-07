Макрон и Мерц почитат жертвите на "Хамас" отпреди 3 години, ще се борят с антисемитизма

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Три години след жестокото нападение на "Хамас" върху Израел френският президент Еманюел Макрон почете паметта на жертвите при "варварските терористични атаки", като обеща да се "бори срещу антисемитизма навсякъде и винаги".

"Изминаха три години, откакто споделяме болката с Израел и с опечалените семейства. Три години след атаката ние няма да забравим нито имената, нито лицата им – тези на Мая, Охад, Валентен и много други", написа френският президент в социалната мрежа Екс.

"Борбата срещу антисемитизма и тероризма, навсякъде и винаги, застъпничеството за мира и сигурността на всички – ето това е ангажиментът на Франция", написа още Макрон.

Безпрецедентната атака на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. беше най-смъртоносният ден в историята на страната. Тя отне живота на 1221 души, а 251 други бяха отвлечени и отведени насила в ивицата Газа. Сред тях 44 души вече бяха мъртви.

Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро, както и кандидатът на президентските избори от партията на Републиканците Брюно Рьотайо са на официално посещение в Израел днес по случай годишнината от атаките на "Хамас".

Няколко френски политици ще присъстват също на възпоменателна церемония в Париж, организирана от Представителния съвет на еврейските институции във Франция.

Марин Льо Пен, кандидатката от популистката партия "Национален сбор", също припомни в Екс за "този позорен ден", в който "мъже, жени и деца бяха убити само защото бяха евреи".

"Никой няма да забрави онези, които подкрепяйки, оправдавайки или омаловажавайки недопустимото, прекрачиха прага на нечовечността", допълни тя.

Германският канцлерът Фридрих Мерц препотвърди подкрепата на страната си за Израел, съобщава БТА.

Фридрих Мерц Снимка: Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

"Германия е решително на страната на Израел. Нашите израелски приятели могат да разчитат на нашия ангажимент да гарантираме, че никога няма да се стигне отново до такова престъпление", заяви Мерц.

"Обявяваме се за сигурността и съществуването на Израел - това е урок, извлечен от Холокоста и е част от германската идентичност", каза още германският лидер.

Мерц призова да бъдат положени усилия за нова реалност, в която израелците, палестинците и техните съседи да живеят в мир и сигурност.

"Вярваме, че тази цел може да бъде постигната по най-добър начин чрез създаването на палестинска държава, която да съществува редом с Израел", се казва в изявление на германския канцлер.