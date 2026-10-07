Китай призовава Франция и Германия да поддържат отвореното сътрудничество и свободната търговия

Китай се надява, че Франция и Германия ще поддържат отвореното сътрудничество и свободната търговия, ще спазват правилата на Световната търговска организация и ще се въздържат от насърчаване на Европейския съюз (ЕС) да използва протекционистки инструменти при всяка възможност, заяви във вторник говорител на Министерството на търговията.

Помолен да коментира медийни съобщения, че Франция и Германия са призовали ЕС да използва в по-голяма степен мерки за търговска защита и да въведе редица нови протекционистки инструменти, говорителят заяви, че Китай винаги е поддържал становището, че взаимозависимостта не е риск, преплетените интереси не представляват заплаха, а отвореното сътрудничество е правилният път към развитие.

Протекционизмът не може да повиши конкурентоспособността, а отделянето и прекъсването на веригите за доставки само ще навреди на другите, без да донесе полза на самите тях, заяви говорителят.

Като големи икономики Франция и Германия не трябва да политизират търговските и икономическите въпроси, нито да разширяват прекомерно понятието за национална сигурност. Те трябва да избягват да поемат по грешен път, което в крайна сметка ще се обърне срещу самите тях, добави говорителят.