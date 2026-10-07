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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23689752 www.24chasa.bg

Ян Лиуей: Китай ще развива сътрудничество и обмен с всички страни в областта на космонавтиката

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

77-ият Международен космически конгрес беше открит на 5 октомври в Анталия, Турция. Участниците в него се фокусираха върху темата „Светът се нуждае от повече космически изследвания" и обмениха мнения по въпроси като новите космически технологии, бъдещите космически мисии и глобалното сътрудничество в космическата индустрия.

На конгреса първият китайски тайконавт, извършил космически полет, и заместник-главен конструктор на китайската програма за пилотирани космически полети Ян Лиуей заяви, че китайската космическа станция ще се превърне в експериментална платформа, отворена за учени от цял свят. Китай се надява активно да развива обмен с всички страни и ще търси сътрудничество.

Ян Лиуей информира, че през втората половина на тази година китайската космическа станция ще посрещне първите си чуждестранни космонавти — двама души от Пакистан, чието обучение в момента протича с изключително добри резултати.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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