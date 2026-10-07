Експерт пред "Фокс нюз": Дрон „Геран-4“ вероятно е използван при атаката срещу корабите край България (Видео)

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Дрон „Геран-4" вероятно е бил използван при атаката срещу търговски кораб край Варна, който впоследствие потъна в Черно море. Според експерт по безпилотни системи ударът може да е извършен в комбинация с морски дрон, съобщава "Фокс нюз".

Експертът Камерън Чел, основател на производителя на дронове Draganfly, че характерът на пораженията предполага комбинация от въздушна и надводна атака.

„Вероятно са използвали въздушен дрон „Геран-4", за да извадят кораба от строя, или надводния апарат „Маран", заяви пред „Фокс Нюз" Камерън Чел, основател на производителя на дронове Draganfly, коментирайки първата атака.

Причината корабът да не бъде поразен само от въздушен дрон е, че „Геран" обикновено атакува под доста стръмен ъгъл при финалната фаза на удара", обясни Чел.

По думите му няма много прецизни дронове, които да летят непосредствено над морската повърхност, а именно такава траектория би била необходима, за да бъде нанесен удар на място, способен достатъчно бързо да потопи кораба.

„Характерът на тази атака подсказва, че е имало комбинация от въздушно и надводно нападение", каза Чел.

Двете атаки са извършени на около 70 морски мили от източния български крайбрежен град Бяла, с което конфликтът се пренесе в икономическата зона на държава членка на НАТО.

Зеленски заяви, че украинското разузнаване и службите за сигурност работят за изясняване на всички обстоятелства около нападението.

„Нашето разузнаване и специалните служби в момента работят за установяване на цялата налична информация за поредната атака в Черно море срещу цивилни плавателни съдове", написа той в X.

„Нашите военноморски сили се свързаха с българските си колеги и беше установено, че това е комбинирана руска атака с използване на морски и въздушни дронове."

Чел посочи, че мястото и хибридният характер на нападението могат да послужат на Русия за създаване на допълнителна несигурност в региона.

„Виждаме колко голям е геополитическият хаос, който се създава, и именно подобна ситуация би била от полза за Русия в региона", каза той.

По думите му използването на различни видове средства размива границите между традиционните военни действия и представлява разширяване на стратегията и тактиката.

„Това показва по-мащабна военна позиция, която изглежда се разгръща от страна на Русия, както и реално желание, поне на пръв поглед, Русия да повиши степента на ескалация", заяви Чел.