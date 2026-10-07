Пакистан тества успешно версия на крилата ракета "Фатах-4" с голям обсег

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Пакистан извърши успешен тест с разработена в страната версия на крилата ракета „Фатах-4" с голям обсег, предаде БТА по информация на пакистанската новинарска агенция АПП.

Оборудвана с усъвършенствана авионика и най-съвременни навигационни средства, оръжейната система е способна да поразява цели на големи разстояния с висока прецизност и смъртоносност, се казва в прессъобщение на пакистанските въоръжени сили.

Тестът също така потвърди допълнителни технически параметри на различни подсистеми, включително за подобрена точност.

Изстрелването беше наблюдавано от висши офицери от пакистанската армия, заедно с учени и инженери от разработващата агенция.

Президентът, министър-председателят и началникът на щаба на армията на Пакистан похвалиха успешното тестово изстрелване и оцениха техническите умения, всеотдайността и ангажираността на всички, които са допринесли за постигането на тази важна цел.

Точно преди година пакистанската армия съобщи, че е изстреляла успешно крилата ракета с голям обсег, която има за цел да укрепи конвенционалния ракетен арсенал на страната. Ракетата земя-земя "Фатах-4" има обхват до 750 км и е оборудвана с модерна авионика и съвременни навигационни системи. Тогава пакистанските военни описаха ракетата като способна да избегне вражеската противоракетна отбрана чрез полет, следващ релефа на терена, както и да поразява цели с висока прецизност. Те уточниха, че ракетата ще "увеличи обхвата, разрушителната сила и устойчивостта" на конвенционалните ракетни системи.