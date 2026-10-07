Марко Рубио: Гърция е незаменим съюзник в НАТО и сигурен енергиен център

Гърция е незаменим съюзник в НАТО и стълб на сигурността в региона, каза държавният секретар на САЩ Марко Рубио при посещението си в гръцката столица Атина, предаде БТА.

Рубио подчерта, че има множество огнища на напрежение в света, като посочи войната между Русия и Украйна, както и ситуацията в Близкия изток и Ормузкия проток, като посочи, че това поражда необходимост от силни съюзи.

„В епоха на несигурност и глобална нестабилност се нуждаем от много важни партньори (...). И това е Гърция за Съединените щати", каза Рубио. Той посочи, че отношенията между двете страни обхващат сигурността и отбраната, но и редица други области като търговията, инвестициите, енергетиката и културния обмен.

Марко Рубио проведе среща с гръцкия министър на външните работи Йоргос Герапетритис, последваната от съвместно изявление на двамата пред медиите.

Американският държавен секретар отдели специално внимание на енергийното сътрудничество. По думите му енергийните отношения между Гърция и САЩ „достигат нови равнища" и ще продължат да се разширяват чрез Вертикалния коридор и неговото развитие. Според Рубио това е превърнало Гърция в сигурен енергиен център и е улеснило увеличаването на доставките на американски втечнен природен газ за Европа.

Рубио съобщи и за ново сътрудничество в областта на отбраната. Гърция ще се включи в програма за сътрудничество между гръцките въоръжени сили и Националната гвардия на щата Флорида с цел по-нататъшно задълбочаване на двустранните отбранителни отношения.

Той подчерта също необходимостта от изграждане на сигурни вериги за доставки, включително в областта на някои стратегически суровини и тяхното производство, като определи това като още една сфера на сътрудничество между двете страни. Рубио заяви, че двустранните отношения се основават не само на обща история, но и на връзки в културната сфера и други.

Руби пристигна във вторник вечер в гръцката столица Атина и бе посрещнат на международното летище „Елефтериос Венизелос" от гръцкия министър на външните работи Йоргос Герапетритис, в присъствието и на посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл.

Посещението на американския държавен секретар е свързано с шестия кръг на Стратегическия диалог между Гърция и САЩ.