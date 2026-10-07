Украйна е свалила през изминалата нощ 117 руски дрона, пет балистични и 39 крилати ракети.

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Украинските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали пет балистични ракети, 39 крилати ракети и 117 безпилотни летателни апарата, използвани от руските въоръжени сили при атаки срещу Украйна през изминалата нощ, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на Военновъздушните сили на Украйна.

От 18:00 ч. вчера (и българско време) руските сили нанесоха удари срещу Украйна с противокорабни ракети "Циркон" и "Оникс", изстреляни от Ростовска област, балистични ракети "Искандер-М", "С-400", "КН-23"/"Хвасон-11А" (KN-23/Hwasong-11A), изстреляни от Брянска и Воронежка област, 48 крилати ракети "Х-101", "Искандер-К" и "Калибър", изстреляни съответно от въздуха, сушата и морето от Вологодска и Курска област, както и от Каспийско море, 130 щурмови дрона от типа "Шахед" (46 от които с реактивни двигатели), дронове от типа "Гербера" и дронове примамки от типа "Пароди", изстреляни от Орел и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от временно окупираните Донецка област и Хвардийсе във временно окупирания Крим, се казва в публикацията.

Основните цели са били Киевска, Харковска, Полтавска и Днепропетровска област, предаде БТА.

Въздушното нападение е било отблъснато от Военновъздушните сили на Украйна, Силите за противовъздушна отбрана, подразделения за радиоелектронна борба, групите за борба с дронове и мобилните групи на Въоръжените сили на Украйна.

Според предварителни данни, към 09:00 ч. тази сутрин системите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 161 цели, сред които пет балистични ракети "Искандер-М", "КН-23"/"Хвасон-11А" (KN-23/Hwasong-11A), "С-400", "Циркон" и "Оникс", 39 крилати ракети "Х-101", "Искандер-К" и "Калибър" (информация за още шест ракети се уточнява), и 117 безпилотни летателни апарата.

Попадания от ракети и дронове са регистрирани на 18 места, а отломки от свалени цели са паднали на пет места.

Атаката продължава, като в украинското въздушно пространство все още се намират до десет вражески дрона, отбелязва Укринформ.