107 души са задържани по време на ученически протести в Белгия

Полицията в Лиеж е задържала 107 души по време на ученически протести от началото на октомври, съобщи БТА по информация на белгийската новинарска агенция Белга.

Осемдесет човека са задържани административно, а 27 - по съдебен ред.

Вчера полицията е задържала 53 души, след като младежи протестирали по улиците около университета в Лиеж, като нанесли щети на имущество и предизвикали пожари.

Ученици и студенти от френскоезичната образователна система в Белгия протестират, за да насочат вниманието, наред с други неща, към разходите за висше образование и картите за автобусен транспорт, както и към недостига на места в определени специалности, претоварените графици и трудностите при набавянето на учебни материали. Те изразяват съжаление, че политиците обръщат малко внимание на техните опасения и на мобилизацията им, като вместо това въвежда бюджетни съкращения и реформи.

Учениците и студентите във Валония са вдъхновени от подобни протести във Франция срещу сходни мерки.

Френският министър-председател Себастиен Льокорню, който се опитва да успокои протестното движение сред гимназистите след демонстрации в множество градове в страната, ще направи изявление привечер, съобщиха от канцеларията му. Льокорню ще "ситуацията в гимназиите, цените на горивата, кризата в земеделието и финансовото състояние на страната", уточниха френски представители.

Гимназистите, които протестират срещу лошото състояние на сградите, препълнените класни стаи и липсата на заместващи учители, планират нови демонстрации утре, въпреки призива на френското правителство да се върнат в училище и да участват в диалог.

Във вторник френският президент Еманюел Макрон свиква извънредно правителството заради масовите протести на учениците във Франция. Там демонстрации има в столицата Париж и в много други големи френски градове. По данни на министерството на вътрешните работи 256 000 души са участвали в протестните действия.

Само в Париж 56 000 души са се присъединили към протестните шествия, а училищните профсъюзи посочиха, че броят на участниците в протестите в цялата страна е 450 000 души.

Профсъюзите за пръв път се включиха към протестите на учениците, застъпващи се за учебни заведения с по-добра материална база и условия за учене, а учители и родители също присъстваха.

Френското правителство се опасява, че ученическите протести, които на моменти прерастват в насилие, биха могли да се разпространят и в други обществени слоеве, като повишаването на цените на горивата и разходите за живот биха могли да им дадат допълнителен тласък. Протестното движение на "Жълтите жилетки", предизвикано от подобни опасения предизвика нестабилност във Франция за дълъг период от време от 2018 г., припомня