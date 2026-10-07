91 капсули с общо 750 грама дрога извадиха от стомаха на чужденец в Турция

Чуждестранен гражданин е арестуван в югоизточния турски град Батман, след като в стомаха му са намерени 750 грама синтетични наркотични вещества, съобщи БТА по информация на Анадолската агенция и местната полицейска дирекция.

Арестът е извършен при проверка на пътнически автобус на изхода на града от екипи на Отдела за борба с наркотичните престъпления. Съмнителното поведение на мъжа е предизвикало вниманието на проверяващите и след анализ на риска той е бил отведен в болница за преглед, допълва агенцията. При направените рентгенови и томографски изследвания медиците са установили наличието на чужди тела в стомашно-чревния му тракт.

В резултат на последвалата медицинска интервенция от стомаха на заподозрения са извадени 91 капсули, съдържащи общо 750 грама синтетична дрога.

След приключване на полицейските процедури заподозреният, чиято националност не се съобщава, е предаден на съдебните органи, където с решение на съда му е наредена мярка за неотклонение „задържане под стража", отбелязва агенцията.

Преди повече от 10 г. и у нас "гълтачите" бяха на мода. Тогава нашите власти бяха засекли близо 4000 българи, пренасяли наркотици до различни точки на света. Най-често родни мулета се използваха от нигерийски, турски и ирански престъпни организации. Нигерийците се занимават с трафик на кокаин и хероин, иранците - на опиум, а турците основно на хероин. В последните години обаче рядко се чува за заловени гълтачи на дрога.