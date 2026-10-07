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60 мигранти открити край остров Крит

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СНИМКА: Гръцката брегова охрана

Миграционният поток към гръцкия остров Крит не стихва, като група от около 60 мигранти е била открита южно от острова днес, съобщи БТА по информация на държавната телевизия ЕРТ.

Плавателният съд на мигрантите е бил открит от въздушен апарат на европейската служба за гранична охрана Фронтекс на 43 морски мили южно от пристанището Калес Лименес.

Пътниците са били качени на борда на кораб на Фронтекс и ще бъдат откарани в пристащето Агия Галини.

Районът южно от Крит е основният маршрут за нелегална миграция към Гърция в последно време. Въпреки контактите на Атина с официалните либийски власти в Триполи и с бунтовническото правителство в Бенгази, засега маршрутът от бреговете на Северна Африка не е пресечен.

Само за последните два дни Гръцката брегова охрана е открила близо 200 чужденци на различни места в морската зона, като всички са тръгнали с лодки от Либия.

СНИМКА: Гръцката брегова охрана

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