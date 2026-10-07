Израел: За 3 г. след атаките на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. поразихме 100 хил. цели

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са поразили близо 100 000 цели в региона на Близкия изток три години след атаките на палестинското ислямистко движение "Хамас" на 7 октомври 2023 г., съобщи израелското радио, като се позова на ЦАХАЛ, предаде ДПА.

От нанесените удари, 65 000 са поразили обекти в ивицата Газа, 28 000 са били насочени срещу цели на територията на Сирия и Ливан, а 4500 са взели на прицел обекти в Иран, посочва военният доклад на ЦАХАЛ, предаде БТА.

Израелската армия уточни също, че за последните три години 970 израелски военнослужещи са били убити по време на военни операции.

Атаката, извършена на 7 октомври 2023 г., отне живота на близо 1200 души, а 251 други бяха отведени в Газа като заложници. По време на нападението около 6000 бойци на палестинското ислямистко движение "Хамас" нахлуха на територията на Израел, сочат официални данни на израелската страна.

При израелската военна операция в палестинския анклав, започнала в отговор на нападението на 7 октомври, бяха убити над 74 000 палестинци, посочва контролираното от "Хамас" министерство на здравеопазването в Газа.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви този понеделник, че на този етап 4000 от общо 6000 терористи на палестинското движение са били елиминирани, като на ЦАХАЛ е било наредено да преследва и обезвреди останалите 2000 бойци.

Три години след жестокото нападение на "Хамас" върху Израел френският президент Еманюел Макрон почете паметта на жертвите при "варварските терористични атаки", като обеща да се "бори срещу антисемитизма навсякъде и винаги".

Германският канцлерът Фридрих Мерц препотвърди подкрепата на страната си за Израел. "Германия е решително на страната на Израел. Нашите израелски приятели могат да разчитат на нашия ангажимент да гарантираме, че никога няма да се стигне отново до такова престъпление", заяви Мерц. "Обявяваме се за сигурността и съществуването на Израел - това е урок, извлечен от Холокоста и е част от германската идентичност", каза още германският лидер. Мерц призова да бъдат положени усилия за нова реалност, в която израелците, палестинците и техните съседи да живеят в мир и сигурност.