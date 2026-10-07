На 74-ия си рожден ден Путин води международни телефонни разговори и работи

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В днешния дневен ред на руският президент Владимир Путин, навръх 74-ата му годишнина, е залегнала серия от международни телефонни разговори, съобщи БТА по информация на ТАСС.

В графика на държавния глава присъстват и публични прояви, обяви говорителят му Дмитрий Песков. От някои държавни лидери, сред които китайският президент Си Цзинпин, са пристигнали писмени поздравления.

Руският президент ще посвети част от деня на подготовката си за международен форум - предстои му визита в Туркменистан, където ще се срещне с колегите си начело на страните от Общността на независимите държави (ОНД), в която влизат бивши съветски републики.

Путин предпочита да отбележи личния празник в кръга на близките си, отбеляза Кремъл. "Главното за президента е, че го поздравяват всичките му роднини и близки, както правят всички обикновени хора", каза в навечерието на празника Песков.