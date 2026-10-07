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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23691471 www.24chasa.bg

Кремъл: ЕС е обсебен от идеята за милитаризация

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Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Кремъл осъди днес "милитаризацията" на Европейския съюз - ден след като Франция тества нова междуконтинентална ракета, способна да носи ядрен заряд, на чието изпитание присъства президентът Еманюел Макрон, предаде БТА по информация на Франс прес.

"Това е ясно и недвусмислено послание (...) Европа е обсебена от идеята за милитаризация", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, като отбеляза, че ЕС се стреми да превърне този икономически блок във военно-политически съюз.

Той заяви, че ЕС гради своята идентичност в сферата на отбраната и сигурността върху противопоставянето на Русия. Песков, цитиран от ТАСС, определи тази политика като "задънена улица".

"Изправена пред подобни агресивни действия и планове, Русия остава бдителна и предприема всички необходими мерки за гарантиране на сигурността си", добави той, като същевременно потвърди, че Москва остава "отворена за диалог".

"Смятаме, че всеки проблем трябва да се решава не чрез демонстративни ракетни изпитания, а чрез диалог", подчерта Песков.

Вчера Еманюел Макрон наблюдава първото тестово изстрелване на стратегическа балистична ракета с възможност за носене на ядрен заряд, изстрелвана от подводница.

Това изпитание се провежда на фона на нарастващото напрежение в Европа, където редица държави обвиняват Москва за поредица от хибридни атаки, отбелязва АФП.

Миналата седмица руският президент Владимир Путин отново заяви, че страната му "няма намерение да напада когото и да било". Той обаче предупреди, че в случай на нападение срещу руска територия от страна на държави от НАТО, Русия ще се защитава, използвайки "всички видове оръжия", с които разполага.

Във вторник Министерството на въоръжените сили на Франция заяви, че е провело първото тестово изстрелване от подводница на балистична ракета от последно поколение M51.3. Ракетата, която не е била оборудвана с бойна глава, е изстреляна край бреговете на Бретан като част от операция за удостоверяване на капацитета на атомната подводница „Вижилан" да използва оръжието след мащабен ремонт, пише в изявление на френското министерство. В текста се добавя, че изстреляната ракета не е била оборудвана с бойна глава и че изпитанието е било проведено при строго съблюдаване на международните правила.

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

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