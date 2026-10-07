Москва: Информирахме СЗО за починалата от чума лаборантка

Русия е уведомила надлежно Световната здравна организация (СЗО) за починалата от чума лаборантка в Иркутския противочумен институт, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и обвини медиите в разпространение на неверни информации за случая, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Песков коментира информация на телевизионния канал "Ей Би Си Нюз", според която САЩ са връчили протестна нота за начина, по който Русия е съобщила за смъртта на жената, като Вашингтон е призовал Москва да действа с по-голяма прозрачност.

Двадесет и осем годишната лаборантка Даря Шипилова се разболя и почина миналата седмица при неизяснени обстоятелства в Иркутския противочумен институт, което накара властите в Иркутска област да изолират под карантира десетки хора и да изпратят в региона Анна Попова, ръководителя на федералната служба за защита на правата на потребителите и санитарно-епидемиологическия надзор Роспотребнадзор, припомня Ройтерс.

Песков подчерта, че по-голямата част от медийната информация за случая е лъжлива и че журналистите трябва да разчитат на сведенията на Роспотребнадзор.

Този вторник ведомството заяви, че на този етап не са били засечени случаи на заразяване с чума сред лицата, които за последно са били в контакт с починалата. Местни хора посочиха, от своя страна, че ежедневието им почти не е било смущавано от оповестяването на информацията.

Говорителят на Кремъл посочи също, че на този етап не е насрочен разговор между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, който изтъкна вчера, че "в най-скоро време" ще говори с Путин за случая.

Световната здравна организация (СЗО) заяви във вторник, че си сътрудничи с руските власти, след като бе съобщено за смъртта на лаборантката. "Първоначалната оценка на рисковете на ООН, която се основава на достъпна информация, сочи, че рискът е от умерен до слаб за Иркутск, слаб за Руската федерация като цяло и много слаб за европейския регион", каза говорител на СЗО Кристиан Линдмайер на пресконференция в Женева.

СЗО, цитирана от Ройтерс, каза, че руските власти са идентифицирали всички хора, които са били в контакт с починалата лаборантка.