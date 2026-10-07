19-годишен рани с нож седем души в училище в Полша.

Седем души бяха ранени днес при атака с нож в професионално училище в полския град Остроленка, североизточно от Варшава. Предполагаемият нападател - 19-годишен ученик, бе задържан, предаде БТА като се позова на информация на Ройтерс и Асошиейтед.

Говорителката на полицията Катажина Кухарска е казала по телефона за Ройтерс, че заподозреният е бил арестуван близо до местния плаж.

По думите ѝ първоначалната информация е за седем ранени, но броят им може да се промени. Няма данни за убити хора.

Полицията публикува в социалната мрежа, Екс снимка, на която се вижда мъж, проснат по лице в гориста местност, след като очевидно е бил задържан.

Нападението е било извършено в Професионален училищен комплекс №4 в Остроленка. Прокурор Елжбета Лукашевич заяви пред частната телевизия Те Фау Ен 24, че то е станало около 12:00 ч. (13:00 ч. българско време).

Пострадалите са настанени в Мазовецката специализирана болница в Остроленка и няма да бъдат прехвърляни в други лечебни заведения, съобщи представител на спешното отделение пред телевизията.

Кметът на Остроленка Павел Невядомски потвърди нападението и заяви, че "ситуацията е овладяна". Властите са на място и изясняват всички обстоятелства около инцидента.

Според частното радио Ер Ем Еф Еф Ем двама от пострадалите са тежко ранени. Повечето от ранените са ученици, но сред тях има и един учител.

Вчера пък при нападение с нож в основно училище в истанбулския район Башакшехир са пострадали общо петима ученици. Инцидентът е възникнал малко преди 09:00 ч. в основно училище от типа „Имам хатип" (този тип училища предоставят разширени познания относно сунитския ислям, арабския език и Корана – бел.ред.), като петимата ученици, които са пострадали са откарани в болница, а останалите възпитаници на учебното заведение са напуснали сградата и са преустановили учебната дейност. По информация на новинарската агенция „Илке" случаят е свързан със скандал между момичета от въпросното училище, а всички пострадали ученици са от женски пол.