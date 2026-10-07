Важен шеф на НАТО е в Киев за разговори с Генщаба на Украйна

Делегация на Военния комитет на НАТО, водена от председателя му адмирал Джузепе Каво Драгоне, посети Киев за разговори с ръководството на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), предаде БТА по информация на Укринформ.

„След осемгодишно прекъсване Военният комитет на НАТО се завръща в Киев на официално посещение. Но макар физически да не бяхме тук, Украйна беше в мислите ни, в обсъжданията и решенията ни, както и в последващите действия – всеки един ден. Това посещение изпълнява обещанието, което дадох на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Михайло Драпати, мой добър приятел, по време на последния ни разговор през август тази година", подчерта той.

Адмиралът отбеляза, че Военният комитет е пристигнал в Киев след посещението на Северноатлантическия съвет в украинската столица през юни.

„Тук сме в пълен състав с ясно послание: връзката между НАТО и Украйна става все по-силна. В условията на продължаващата агресия на Русия срещу Украйна и безразсъдните ѝ хибридни действия в страните от НАТО ние оставаме непоколебими в подкрепата си за Украйна в героичната ѝ защита на нейния суверенитет, териториална цялост и бъдещето на нейния народ", подчерта Драгоне.

В делегацията са включени военни представители на 32-те държави членки на алианса. Те пристигнаха, за да се запознаят с последната оценка на ситуацията на фронтовата линия от главнокомандващия и Генералния щаб на ВСУ и да обсъдят как могат да окажат допълнителна подкрепа на Украйна.

Председателят на Военния комитет добави, че членовете на делегацията са отдали почит на всички украински военнослужещи, както и на загиналите и ранените.

„На онези, които смятат, че чрез извършването на саботажи, кибератаки и нарушения на въздушното пространство на територията на държави от НАТО ще подкопаят тази подкрепа и решимостта ни, ще отговоря: не успявате. Подкрепата на НАТО за Украйна продължава да нараства, а единството ни е по-силно от всякога. Русия носи пълната отговорност за това опасно и неприемливо поведение", се казва още в изявлението му.

По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че съюзниците трябва да са подготвени за нови враждебни действия от страна на Русия срещу алианса и че отговорът на тях трябва да бъде засилена подкрепа за Украйна.