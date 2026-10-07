Мицкоски: ЕС призна злоупотребите на някои от своите членове с ветото

С представената вчера стратегия за разширяването, Европейският съюз ясно е признал „злоупотребата с вето от страна на някои от държавите членки, които се опитват да използват членството си в ЕС, за да решават въпроси, които нямат нищо общо с европейските ценности”. Това заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски.

В отговор на журналистически въпрос по врече на откриването на нова детска градина в скопската обшина Шуто Оризари Мицкоски заяви, че обявената постепенна интеграция към ЕС е окуражаваща, тъй като Северна Македония „има големи шансове, защото отговаря на две от трите условия за стартиране на процеса на постепенна интеграция”, пише БТА.

„Първото условие ще бъде специфично за всяка държава, това ще бъдат определени реформи, които страната ще трябва да направи и които тепърва ще бъдат хармонизирани. Второто условие е страната да има съгласувана обща външна и отбранителна политика, нещо, което, както каза фон дер Лайен, ние като страна бяхме първите, които го направихме.... Третото е в частта на системата за обществени поръчки - реформа, която ще завършим следващата седмица и ще приемем в парламента. Така че, имаме две от трите, а за първото чакаме какво ще ни достави Европейската комисия като страна“, заяви Мицкоски.

Вчера Европейската комисия представи предложения за промени в процеса на приемане на нови държави в ЕС. Според нея ЕС може да се разшири допълнително и без промяна в съществуващите договори, като предлага кандидатстващите страни предварително да получат повече европейски средства, както и някои от решенията в процеса на присъединяване да не се приемат с единодушие, а с квалифицирано мнозинство - идея, която изисква единодушие, за да бъде приета.

По отношение на поисканата от министъра на външните работи и външната търговия Тимчо Муцински среща с българския министър на външните работи по време на срещата в София за жп Коридор 8, Мицкоски заяви, че посланията на Северна Македония "са ясни". Срещата беше поискана по препоръка на председателя на ЕК Урсула фон ден Лайен,

Вчера София изпрати официално потвърждение, че утре ще има двустранна среща между македонския и българския външен министър Тимчо Муцунски и Велислава Петрова Чамова, обяви днес премиерът Християн Мицкоски.

"...Само чрез диалог можем да стигнем до решение на ситуацията, в която се намираме в момента. Ние сме за добросъседски отношения и искаме да реализираме стратегическата си цел да бъдем част от Европейския съюз възможно най-скоро, което е нещо, което отдавна заслужаваме", заяви Мицкоски.