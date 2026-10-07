ЕС налага санкции на близо 1600 лица и компании, свързани с Русия

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Европейският съюз (ЕС) одобри нов пакет от санкции срещу близо 1600 физически и юридически лица, свързани с войната на Русия срещу Украйна. Това съобщиха дипломати, цитирани от Франс прес.

Мерките предвиждат замразяване на активите на санкционираните лица, както и забрана за пътуване на физическите лица в ЕС. Те бяха одобрени от постоянните представители на всички държави членки в Брюксел, пише БТА. Окончателното им формално одобрение предстои да бъде дадено от министрите на външните работи на страните от ЕС в понеделник в Люксембург, уточниха дипломатите.

Новите санкции обхващат 743 физически и 826 юридически лица, свързани с руския военно-промишлен комплекс.

В списъка са добавени и близо 77 нови лица след проведените наскоро парламентарни избори в Русия, които Брюксел определи като недемократични. Сред тях са трима членове на руската Избирателна комисия.

С последното решение общият брой на физическите и юридическите лица, санкционирани от ЕС заради войната на Русия в Украйна, достига 4500.

Новите мерки идват на фона на промени в европейския санкционен режим. Преди две седмици Франция поиска и успя да издейства отмяната на санкциите срещу руско-узбекистанския олигарх Алишер Усманов. Френската страна посочи като основание за решението „причини за националната сигурност". Ходът бе осъден от няколко европейски държави, които го определиха като опасен прецедент.

По примера на Франция Люксембург също успя да издейства премахването на европейските санкции срещу руския бизнесмен Михаил Фридман, припомня АФП.