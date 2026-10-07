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16-годишен наръга с нож двама свои съученици в Истанбул

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16-годишен наръга с нож двама свои съученици в Истанбул Снимка: 24 часа

Ново нападение с нож е било извършено днес в турско училище в Истанбул, след като вчера при подобно нападение в града беше убито едно момиче, а седем бяха ранени.

Днешният случай е от гимназия в района Есенюрт, където 16-годишен ученик е ранил с нож двама свои съученици, съобщава сайтът Хаберлер. До нападението се стигнало при ескалирал спор между младежите, съобщава БТА. 

Пострадалите са откарани в болница, а нападателят е задържан от полицията. По случая се води разследване. 

Вчера осем ученички от основно училище в истанбулския район Башакшехир бяха ранени, а една от тях по-късно почина, след като ученичка от друго учебно заведение ги нападнала с нож. 

Турция засили мерките за сигурност в училищата след няколко случаи на стрелби в образователни институции по-рано тази година.

В края на септември учител почина, след като бе прострелян с пистолет от своя племенник в двора на гимназия в окръг Османие, Южна Турция. Само няколко дни по-рано 15-годишен ученик откри стрелба пред професионално-техническата гимназия „Инджи Юзмез" в община Тургутлу в турския окръг Маниса, ранявайки 11 души.

През април т.г. 14-годишен ученик откри стрелба в две класни стаи в училището си в югоизточния окръг Кахраманмараш, убивайки десет ученици и учители и ранявайки други 13 души. Нападателят беше убит от полицията.

Ден по-рано 16 души, по-голямата част от които ученици, бяха ранени, след като бивш ученик откри стрелба в гимназия в съседния на Кахраманмараш окръг Шанлъурфа. По-късно нападателят се самоуби.

16-годишен наръга с нож двама свои съученици в Истанбул

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