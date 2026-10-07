Макрон призова за сдържаност на фона на протестите във Франция

Френският президент Еманюел Макрон призова за сдържаност на фона на продължаващите протести в страната. По време на кризисно заседание вчера той е приканил хората да „проявят съпричастност", като е обяснил, че полицията се намесва в случаи на сериозно насилие, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нунес, пише БТА.

Нунес обяви също, че използването на зашеметяващи гранати от полицията по време на студентските протести ще бъде преустановено. Решението идва след инцидент в град Ланс, при който преди дни зашеметяваща граната, изстреляна от полицията към група ученици, откъсна ръката на 15-годишен младеж.

Тази сутрин във Франция са регистрирани само отделни блокади на средни училища и университети, включително на елитния Институт за политически науки в Париж. Това е значително по-ограничено в сравнение с вчера, когато в страната се проведоха поредните мащабни протести, предаде ДПА.

Като предпазна мярка 528 училища са останали напълно или частично затворени. Младите хора настояват за по-добра материална база в училищата, повече учители и по-добри условия за обучение. Синдикатите в сферата на образованието призоваха за нови демонстрации утре.

По данни на Министерството на вътрешните работи вчера 266 000 души са участвали в протестни шествия в Париж и други големи градове. Според синдикатите обаче участниците са били около 450 000.

Правителството се опасява, че протестите, подклаждани от високите цени на горивата и разходите за живот, могат да се разпространят и в други сфери. Това би могло да породи движение, подобно на протестите на „жълтите жилетки", които повишиха напрежението във Франция през 2019 г.

Очаква се тази вечер френският премиер Себастиен Льокорню да направи обръщение във връзка със ситуацията в училищата, високите цени на горивата, кризата в земеделието и нестабилното финансово състояние на страната.