Ирански военен: Атаката на "Хамас" на 7 октомври само ускори упадъка на Израел

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Атаката на палестинското движение "Хамас" на 7 октомври 2023 г. "само ускори упадъка на Израел", заяви днес Али Абдолахи, началникът на Главния щаб на иранските въоръжени сили "Хатам ал Анбия", цитиран от Франс прес.

Абдолахи прави това изказване в момент, когато израелските граждани отбелязват третата годишнина от най-смъртоносното нападение в историята на страната им.

На този ден Фронтът на съпротивата – неформално обединение на проирански въоръжени групировки, воюващи срещу Израел, в чийто състав попада и "Хамас", преобрази отбранителната стратегия като я превърна в нападателна с цел легитимната защита на палестинския народ и земите му. Това ускори също упадъка на ционисткия режим", посочи Али Абдолахи.

Преди точно три години терористи от "Хамас" убиха 1200 души и взеха 251 заложници, като 7 октомври стана най-смъртоносният ден в историята на Израел. В отговор, израелската армия предприе военната си операция в ивицата Газа, пише БТА.

Третата годишнина от нападението на "Хамас" ще бъде отбелязана днес с бдение на мястото на музикалния фестивал „Нова" близо до границата с Газа, където бяха убити 348 младежи.