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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23692225 www.24chasa.bg

Иран: Няма да отстъпим от правото си да обогатяваме уран

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снимка: pixabay

Иран няма да прояви гъвкавост по въпроса за признаването на правото му да обогатява уран. Това заяви пред Ройтерс високопоставен ирански представител, участващ в непреките преговори със САЩ.

Той коментира изказването на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, според когото Иран трябва да ограничи обогатяването на уран, за да бъде сложен край на войната между двете страни, информира БТА. 

„Коментарите на Ванс отразяват идеите и исканията на Вашингтон. Американците са свободни да отправят искания и да имат свои предложения, но те се разминават с исканията на Иран", каза иранският представител.

По думите му между Техеран и Вашингтон не са водени преговори по иранската ядрена програма. Според него САЩ първо трябва да изпълнят условията на Иран, преди да могат да започнат разговори по този въпрос.

Признаването от страна на Вашингтон на правото на Иран да обогатява уран е „червена линия" за Техеран, подчерта представителят. По този въпрос Иран „няма да прояви гъвкавост по никакъв начин".

Той все пак уточни, че конкретните параметри на обогатяването на уран могат да бъдат обсъждани на по-късен етап.

снимка: pixabay

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